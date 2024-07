Grlić Radman: Politika Crne Gore instrumentalizovana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je donošenjem Rezolucije o Jasenovcu pokazala dva lica – evropsko u Briselu i instrumentalizovano u Podgorici, na šta će Hrvatska reagovati, poručio je šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman.

Crnogorski parlament usvojio je u petak Rezoluciju o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mathauzen.

„Hrvatska je Crnoj Gori poslala notu i saopštenje. Kao članica Evrospke unije (EU) i NATO-a ima na raspolaganju sve mehanizme, a još raspravljamo s premijerom kako postupiti“, rekao je Grlić Radman uoči sjednice Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu, prenosi Hina.

EU je u srijedu potvrdila na međuvladinoj konferenciji o pristupanju da je Crna Gora ispunila prijelazna mjerila u ključnim poglavljima koja se odnose na pravosuđe i unutrašnje poslove, čime je dobila priliku za ubrzanje pristupnih pregovora.

Grlić Radman je kazao da je Hrvatska u svojim je zaključcima navela da su nužnost za poglavlje 23 „odštete logorašima, odgovor za nestale osobe i zaštita hrvatske nacionalne manjine“.

On je naveo da su dobrosusjedski odnosi jedan od ključnih kriterijuma za proširenje EU.

„Ovo što je Crna Gora napravila protivno je onome na što se obavezala i bez ikakvog razloga ulazi u duboku prošlost“, ocijenio je Grlić Radman.

On je dodao da je crnogorska politika “instrumentalizovana”.

„Ovdje je na djelu odrađivanje nečijeg posla, a svi znamo i čijeg“, kazao je Grlić Radamn.

On je rekao da hrvatska vlada svake godine komemoriše žrtve i osuđuje počinitelje, a da je, s druge strane, “u Crnoj Gori izostala osuda “vlastite agresije”.

„Dobro se sjećamo slika crnogorskih rezervista i agresije na Dubrovnik. S time se Crna Gora mora suočiti jer je agresija bila i odande, a ta su sjećanja svježa. Suočavanje s sopstvenom prošlošću i procesuiranje ratnih zločinaca bio bi odgovor prave susjedske države“, rekao je Grlić Radman.

Kako je rekao, Skupština Crne Gore nije tijelo koje treba to prosuđivati, ni dati pravu ocjenu događanja od prije 80 godina.

„To je posao nezavisnih tijela i istoričara“, zaključio je Grlić Radman.

