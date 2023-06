Živković: Tražimo šansu i prihvatamo odgovornost

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” traži šansu, ali i prihvata odgovornost, poručio je nosilac liste Danijel Živković i pozvao građane da glasaju za one koji su, kako je naveo, u kampanji zaslužili čistu desetku.

Živković je, na završnoj konvenciji u Podgorici, rekao da će koalicija Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca, nakon parlamentarnih izbora u nedjelju, biti glavni stub stabilne, evropske i građanske vlade.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je kazao da ta koalicija jedina ima ozbiljan politički program, zasnovan na realnim osnovama, sa konkretnim rješenjima za probleme koji opterećuju državu i društvo.

“Mi nijesmo manipulanti, ne izmišljamo, i ne obećavamo nemoguće. Naš program je naš ugovor sa građanima”, rekao je Živković.

On je naveo da su se obavezali da će pokrenuti investicioni zamajac, završiti započete projekte, pokrenuti nove, kapitalne, čiji je cilj otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje infrastrukture.

Živković je rekao da će smanjiti poreska opterećanja za poslovne ljude koji imaju ideju, viziju i energiju da stvaraju.

“Iskoristićemo evropske fondove koji su ostali, gle čuda, neiskorišćeni, jer ovi koji su na vlasti nijesu znali ni kako ta sredstva da povuku. Stvaraćemo i dizati standard na osnovu zarađenog, a ne na osnovu kamataškog zaduživanja”, kazao je Živković.

On je obećao da će koalicija na čijem je čelu, nakon što preuzme vlast i postane glavni motor evropske vlade, za četiri godine podnijeti izveštaj šta je od onoga što je programom obećala i ispunila.

Kako se navodi u saopštenju, Živković je kazao da ta koalicija traži šansu, ali i prihvata odgovornost.

“Zato pozivam sve građane da glasaju za one koji su u ovoj kampanji zaslužili čistu desetku, jer se nijesu spuštali u blato kojim su se drugi gađali, jer nam je obraz važniji od želje za vlašću, jer smo se dokazali i ničega nismo željni, sem da završimo naš posao i Crnu Goru uvedemo u Evropsku uniju”, naveo je Živković.

On je rekao da se na listi “Zajedno!” nalaze ljudi različitih nacionalnih, etničkih i vjerskih izjašnjenja, ali istih uvjerenja.

“Ljudi koje vodi vizija savremene, moderne, uspješne, suverene, nezavisne i evropske Crne Gore. I da ponovim još jednom – bez ovih ljudi nema evropske, stabilne i reformske vlade”, istakao je Živković.

