Živković novi predsjednik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Dejan Živković novi je predsjednik Skupštine Atletskog saveza Crne Gore (ASCG), odlučeno je na sjednici u Podgorici.

Na toj funkciji zamijenio je Milorada Backovića, koji je zbog zdrastvenih problema nije želio da bude ponovo kandidovan za predsjednika Skupštine.

Živković je do sada obavljao funkciju predsjednika Asocijacije atletskih veterana Crne Gore.

Sve odluke na Skupštini dobile su jednoglasnu podršku.

Usvojeni su Izvještaji o radu ASCG, sa finansijskim pokazateljima za period 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine i Nadzornog odbora ASCG za 2023. godinu.

Usvojena su i Pravila i propozicije za organizovanje i sprovođenje takmičenje, kao plan i program rada za 2024. godinu sa finansijskim planom i planom realizacije težišnih zadataka ASCG za 2024. godinu.

“Delegati Skupštine dali su potpunu podršku rukovodstvu Saveza na čelu sa Miloradom Vuletićem na uspješnoj realizaciji planiranih aktivnosti. Posebno je ocijenjeno i veoma pohvalno i vrijedno što je ASCG u 2023. godini uspio da realizuje sve obaveze iz plana i programa uz postizanje značajnih rezultata”, stoji u saopštenju nakon sjednice.

Skupština je odlučila i da klubovi koji ne učestvuju na dvije redovne Skupštine uzastopno gube status člana ASCG .

Skupština ASCG jednoglasno je donela odluku da se Prvenstvo Crne Gore u višebojima zbog Vaskršnjih praznika (3.i 4. maj) pomjera za 11. i 12. maj, dok je Ekipno prvenstvo Crne Gore za pionire odgođeno za 8. septembar u Beranama.

Skupštini je prisustvovalo 15 od ukupno 21 delegata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS