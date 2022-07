Podgorica, (MINA) – Pljevlja će u petak i subotu biti domaćin tradicionalnog međunarodnog 3×3 turnira u basketu Baci drogu u koš, najavili su organizatori.

Sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja Emina Salihović kazala je da tradicionalni noćni turnir okuplja veliki broj sportskih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i najmlađe takmičare i takmičarke u šutiranju trojki i slobodnih bacanja.

“To predstavlja veliki podstrek za razvoj sporta, posebno košarke. Turnir u basketu je tradicionalan, počev od nekadašnjeg prvomajskog turnira na gradskom stadionu, a sada se već održava na najvišem organizacionom nivou, što dokazuje i saradnja sa 3×3 Montenegro koju ostvarujemo uspješno već tri godine za redom”, rekla je Salihović.

Ona je pozvala sve zainteresovane ekipe da se prijave u što većem broju, kao i građane da svojim prisustvom uveličaju taj događaj.

U petak, prvog dana, na programu je turnir za djevojke, takmičenja u šutiranju trojki za dječake i djevojke do 17 godina i šutiranje slobodnih bacanja u konkurenciji mlađih od 14 godina.

Seniorski turnir na programu je u subotu, a do sada je prijavljeno 20 ekipa.

“Uvijek se radujemo povratku u Pljevlja, gdje 3×3 turnir tradicionalno okupi najveći broj fanova svih uzrasta. Vjerujemo da će tako biti i ove godine i jedva čekamo da u posebnom ambijentu nastavimo sa vrelim basket ljetom”, poručili su iz 3×3 Montenegro organizacije.

Turnir, čiji je nagradni fond 1.000 EUR, kao i prošle godine, biće odigran na Trgu Đorđa Peruničića, a oba takmičarska dana program će početi u 16 sati.

