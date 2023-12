Za medalje borilo se 19 stonotenisera

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom okupilo je u univerzitetskom Sportsko kulturnom centru 19 takmičara, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

U spojenim kategorijama 2-5 (osobe koje igraju iz invalidskih kolica) igralo se po sistemu svako sa svakim, a trijumfovala je Samra Kojić, ispred Ambroza Nikača i Nedžada Pepića.

Kao četvrtoplasirani završio je Mersad Murić, dok je peti bio Senad Husović.

U kategoriji 6-7 (stojeći stav) prvo mjesto, kao i prošle godine, osvojio je Đuro Krivokapić.

U finalnom meču slavio je protiv Nikole Kaluđerovića 3:1.

Bronzane medalje osvojili su Milijana Ćirković i Igor Mijović, najmlađi učesnik turnira.

U kategoriji S10 trofej je odbranio Uroš Gugolj, a u finalu bio je bolji od iskusnog šampiona Dejana Bašanovića 3:2.

Kao trećeplasirani turnir su završili Miljan Cerović i Duško Lazović.

Specijalno priznanje dobila je Slobodanka Gurešić, koja zbog zdrastvenih problema nije mogla da nastupi na šampionatu.

Šampionat u dvorani univerzitetskog Sportskog kulturnog centra odigran je inkluzivno, u okviru međunarodnog stonoteniskog turnira Profit App Podgorica open.

Organizatori desetog Državnog prvenstva za OSI bili su Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča i Udruženje paraplegičara Podgorica, uz tehničku podršku STK SPIN, a pod pokroviteljstvom Paraolimpijskog komiteta.

