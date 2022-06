Za dva projekta sufinansirali Prijestonicu sa 70 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih za dva infrastrukturna projekta sufinansiralo je Prijestonicu Cetinje sa 70 hiljada EUR, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Kako je saopšteno, ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, ugostio je danas predsjednika opštine Cetinje, Nikolu Đuraškovića, sa saradnicima.

Navodi se da je sastanku prisustvovala i državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih, Amina Cikotić, kao i savjetnik za sportsku infrastrukturu u tom resoru, Vladimir Vojvodić.

Dodaje se da da se na sastanku govorilo o infrastrukturnim projektima koje je Ministarstvo već realizovalo u dogovoru sa Prijestonicom, a tiče se sufinansiranja projekta za adaptaciju sportskih terena većeg broja obrazovnih institucija (gimnazije, srednje mješovite škole, likovne i muzičke škole), kao i o projektu opremanja mobilijara u Velikoj dvorani Sportskog centra Cetinje.

“Za oba projekta Ministarstvo sporta i mladih je sufinansiralo prijestonicu Cetinja sa 70 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku bilo riječi i o drugim infrastrukturnim projektima za koje je prijestonica aplicirala kod Ministarstva sporta i mladih.

“Posebna pažnja posvećena je projektu izgradnje nove sportske hale na Cetinju, za koju će biti potrebna sredstva iz kapitalnog budžeta i gdje će biti uključena i Direkcija javnih radova”, naveli su iz Ministarstva i dodali da je Đurašković zahvalio tom resoru na dosadašnjoj saradnji.

