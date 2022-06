Vuković sjutra na mitingu Dijamantske lige

Podgorica, (MINA) – Crnogorska rekorderka u skoku u vis, Marija Vuković, nastupiće sjutra na mitingu Dijamantske lige u Parizu.

Ona je prva crnogorska atletičarka koja će učestvovati u tom prestižnom takmičenju.

U skoku u vis nadmetaće se deset atletičarki.

Predvode ih Australijanka Nikol Mekdermot i Ukrajinka Jaroslava Mahučik, srebrna i bronzana sa Olimpijskih igara u Tokiju.

Mahučik je početkom godine trijumfovala na dvoranskom prvenstvu svijeta u Beogradu.

Na mitingu takmičiće se Ukrajinke Irina Gerašenko, Julija Levčenko i Katerina Tabašnik, Italijanka Elena Valortigara, Belgijanka Nafisatu Tiam i Francuskinje Solen Žikel i Loren Maksvel.

Početak taklmičenja u skoku u vis predviđen je za 19 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS