Vuković: Crna Gora protiv Velsa u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Crne Gore utakmicu Lige nacija protiv Velsa igraće u Nikšiću, saopštio je predsjednik nikšićkog parlamenta Nemanja Vuković.

Nikšić će time postati tek drugi crnogorski grad u kome će igrati A reprezentacija, nakon Podgorice.

Vuković je kazao da je informaciju da će utakmica sa Velsom biti odigrana u Nikšiću dobio iz Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

“Tako se, na najbolji mogući način, potvrđuje ispravnost naše odluke da Zapadnu tribinu ne završavamo po naslijeđenim planovima, već da uđemo u preprojektovanje i dodatne radove kako bi stadion dobio kategoriju 3, a Nikšićani priliku da u svom gradu vide hrabre sokole”, napisao je Vuković na Fejsbuku.

On je istakao da planiraju i radove na Istočnoj tribini kako bismo uskoro dobili kategoriju četiri, usled čega će ovakvi praznici fudbala u našem gradu postati praksa.

“Čestitam, prije svega, upravi i svim zaposlenima u Fudbalskom klubu Sutjeska, čiji je naporan i odgovoran rad na poboljšanju infrastrukture i održavanju terena bio presudan. Siguran sam da će naš grad biti odličan domaćin, a naša reprezentacija, na krilima navijača, ostvariti pobjedu nad Velsom”, poručio je Vuković.

Crna Gora će sa Velsom igrati 9. septembra, a tri dana ranije gostovaće Islandu.

Evropska kuća fudbala (UEFA) suspendovala je ranije stadion pod Goricom zbog lošeg stanja terena, zbog čega Budućnost i Dečić na njemu nijesu odigrali revanš mečeve drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

