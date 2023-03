Vuković bez finala EP u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković nije uspjela da se plasira u finale skoka u vis na dvoranskom prvenstvu Evrope u Istanbulu.

Vuković je u kvalifikacijama preskočila 187 centimetara, dok je tri puta rušila ljestvicu na 191 centimetar.

Plasman u finale izborilo je osam atletičarki koje su preskočile 191 centimetar.

Finale je na programu 5. marta, u deset sati i 20 minuta.

U kvalifikacijama nastupilo je 16 takmičarki sa ispunjenim normama Evropske atletske federacije.

Vuković je bila jedina predstavnica Crne Gore na šampionatu Evrope u dvorani, koji je okupio 592 atletičara iz 47 država.

