Vučinić, Raković i Damjanović prvaci Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate reprezentativci, kadeti Vuk Vučinić i Una Raković i juniorka Jovana Damjanović osvojili su zlatne medalje na Evropskom prvenstvu Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore u Tbilisiju.

Na korak od evropskog trona stala je juniorka Helena Backović, koja je morala da se zadovolji srebrnim odličjem.

Bronzane medalje osvojili su kadet Anes Arifaj i junior Balša Vojinović.

Priliku da se bori za medalju imaće i muški kadetsko-juniorski kata tim, u sastavu Benjamin Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršvic.

Tri Bara oko 16 sati suprostaviće se kata timu Francuske.

Vučinić je u finalnom meču kategorije do 63 kilograma pobijedio Belgijanca Rajana Zuenija 7:3.

Kadet Iskre debitovao je na šampionatima Evrope i ostvario najveći uspjeh u karijeri.

To je i klubu iz Danilovgrada prva zlatna evropska medalja.

Raković je do zlatnog odličja u kategoriji do 61 kilograma došla ubjedljivom pobjedom protiv Njemice Dalije Daud 6:0.

To je kadetkinji Omladinca prvo evropsko odličje.

Uspjeh karijere ostvarila je i njena klupska drugarica Jovana Damjanović, koja je u finalnom meču kategorije preko 66 kilograma dominirala protiv Čehinje Amali Hakove 11:3.

To je njeno treće veliko odličje, nakon kadetskih bronzi na prošlogodišnjem šampionatu Evrope u Larnaki i Svjetskom prvenstvu u Konji 2022. godine.

Na korak od zlatne medalje stala je juniorka Omladinca, Helena Backović, u kategoriji do 53 kilograma.

Finalni meč protiv Buse Kilić iz Turske završen je 0:0, pa su sudije izjašnjavanjem odlučile pobjednika.

To je njena druga evropska medalja, nakon što je 2021. u finskom Tampereu bila zlatna.

Uspješan finalni dan za crnogorski karate, osvajanjem bronzanih odličja, upotpunili su kadet Anes Arifaj i junior Balša Vojinović.

Arifaj je u meču za treće mjesto kategorije do 70 kilograma pobijedio Gruzijca Nikolasa Abuladzea 8:0

Karatisti Iskre to je prvo evropsko odličje.

On se i prošle godine u Larnaki borio za medalju, ali je morao da se zadovolji petim mjestom.

Na pobjedničkom postolju, uprkos povredi koja ga je koštala finala, je i Vojinović, koji je u meču za treće mjesto u kategoriji do 61 kilogram pobijedio Turčina Savaša Oguša 1:0.

Vojinović u karijeri ima i juniorsko srebro sa EP u Pragu 2022. godine.

