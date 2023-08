Vihor na Sportskim igrama u Vrnjačkoj Banji

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog Atletskog kluba osoba sa invaliditetom Vihor učestvovaće za vikend na 31. Sportskim igrama paraplegičara i kvadriplegičara u Vrnjačkoj Banji, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Crnogorsku atletiku predstavljaće atletičari u bacačkim disciplinama Senad Husović, Nedžad Pepić, Jasminko Nokić i Vladan Nikolić, koji će se takmičiti u bacanju kugle, diska i koplja.

Organizator manifestacije je Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.

Prošle godine Vihor je nastup završio sa po četiri medalje – po dvije srebrne i bronzane.

Srebrna odličja osvojio je Radmilo Baranin u bacanju koplja i diska kategorije F57, a bronzanu u kugli. Bronzanim odličjem okitio se i Nedžad Pepić u bacanju koplja, u kategoriji F 55.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS