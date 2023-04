Ubjedljive pobjede vaterpolista Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca ostvarili su pobjede u prvim mečevima polufinala prvenstva Crne Gore.

Jadran je u Herceg Novom savladao Kataro 20:3.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Matija Sladović i Matej Čaraj sa po četiri, dok je gol manje postigao Danilo Radović.

Dvostruki strijelac za Kataro bio je Dušan Milaš.

Primorac je u Kotoru slavio protiv Budve 19:10.

U pobjedničkom timu istakao se Filip Gardašević sa šest, dok je Srđan Janović meč završio sa četiri gola.

U budvanskoj ekipi po tri gola postigli su Luka Stahor i Mlađan Janović sa po tri gola.

U polufinalu igra se na dvije pobjede. Revanši su na programu 19. aprila, a eventualna majstorica tri dana kasnije.

