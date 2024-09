Tomić: Istorijske igre za crnogorski paraolimpijski pokret

Pariz, (MINA) – Paraolimpijske igre u Parizu bile su istorijske za crnogorski paraolimpijski pokret, kazao je predsjednik Igor Tomić, navodeći da je ponosan na cijeli paaraolimpijski tim koji je Crnu Goru predstavljao na tom multi-sportskom takmičenju.

On je kazao da su, nakon Tokija 2021. godine i prve medalje, uspjeli da isti rezultat ponove i na Igrama u Parizu.

„Put od Tokija do Pariza bio je mnogo težak, a sistem kvalifikacija našim sportistima bio je nikada teži. Iz tog razloga mogu da kažem da sam ponosan na cijeli tim. Prije svega na stonotenisera Filipa Radovića koji je izdržao pritisak lidera tima i još jednom osvojio bronzanu medalju“, rekao je Tomić agenciji MINA.

Govoreći o rezultatu Radovića, kazao je da su možda svi sanjali da će napraviti korak više, jer je u Pariz došao kao drugi igrač svijeta.

„Apsolutno nema nikakve zamjerke s obzirom da je u polufinalu imao nevjerovatnog Kineza Liana Haoa, koji je svoj puni kvalitet pokazao u finalnom meču, u kojem je imao tri meč lopte protiv prvog favorita, Poljaka Patrika Čojnovskog“, rekao je Tomić.

On je istakao da ostaje žal što Radović u polufinalu nije iskoristio svoje šanse.

„Imao je priliku, kada je kod gotovo izgubljene situacije u četvrtom setu i rezultata 8:4 za rivala, stigao do preokreta (9:8). Imao je zicer za 10:8 i priliku da izbori peti set. To je sport i to su neke nijanse koje su ovog puta Radovića ostavile na bronzanom postolju, ali zlatnog sjaja“, rekao je Tomić.

On je ponovio da je Radović još jednom ispisao istoriju crnogorskog sporta.

„Ponosan sam i na strijelca Milana Đinovića, debitanta na Igrama u Parizu, iako je rezultatski bio ispod svog renomea i očekivanja. Imajući u vidu da je prvi put na Paraolimpijskim igrama „kapa dolje“ i siguran sam da je pred njim sjajan ciklus ka igrama u Los Anđelesu“, rekao je Tomić.

On je podsjetio da su Igre u Parizu bile prve i za Maju Rajković i da je do francuske prijestonice u takmičarskom smislu došlo svega šest bacačica koplja.

„Rajković može biti zadovoljna tom privilegijom, punim Stadionom Francuska i više od 70 hiljada gledalaca u trenucima kada je bacala koplje“, rekao je predsjednik POK-a.

On je istakao da je stonoteniser Luka Bakić na svojim drugim Igrama možda bio ispod takmičarskog rezultata, ali da to ne umanjuje njegovu vrijednost.

„Uspio je da se plasira među samo 14 stonotenisera svijeta koji su stigli do igara u Parizu. Nije imao sreće u žrijebu, u sistemu direktnog ispadanja, gdje je u osmini finala naletio na u Parizu sjajnog Japanca Mahira Funajamu“, rekao je Tomić.

Komentarišući uspjeh paraolimpijskog tima, on je naglasio da je Crna Gora među 80 i nešto država koje su osvojile medalju u Parizu.

„Gotovo stotinu država je ostalo bez odličja. To je najbolji pokazatelj ovog rezultata“, rekao je Tomić.

On je kazao da rezultat crnogorskog paraolimpijskog tima nije samo medalja.

„Cio tim funkcionisao je kao jedna porodica. Veliko priznanje našim trenerima i kancelariji POK-a, na čelu sa generalnim sekretarom, u Parizu šefu paraolimpijske misije, Milošu Ranitoviću. On je perfektno do kraja doveo cio paraolimpijski proces, posebno uspješnog boravka crnogorskih sportista u paraolimpijskom selu gotovo 15 dana“, rekao je Tomić.

Crnogorska delegacija u ponedjeljak ujutro, preko Beča, vraća se u Crnu Goru, a dolazak na podgorički aerodrom očekuje se oko 14 sati.

