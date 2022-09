Tekbol savez: Finalni turnir u nedjelju u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir tekbol Montenegro ljetnje sezone biće održan u Podgorici, na Trgu Svetog Petra, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Turnir će okupiti osam najkvalitetnijih igrača u singlu, kao i po osam parova u mješovitoj i konkurenciji dječaka.

Saopšteno je da su prijave za muški dubl otvorene za sve.

Član podgoričke ekipe Kurjaci Marko Žarković kazao je da su im pobjede na prva tri turnira podigle samopouzdanje.

“Naravno, ima prostora još za napredak i očekujemo da ćemo do 18. septembra biti u potpunosti spremni za završni turnir u Podgorici. Očekujemo veliku borbu i daćemo sve od sebe kako bismo ostali neporaženi, a svjesni smo da to neće biti lako”, rekao je Žarković.

Podgorička ekipa, koja je i na predstojećem finalu jedan od favorita, bila je pobjednik uvodna dva turnira u dublu, na Luštici i u Kolašinu, kao i najbolja na posljednjem turniru zimske sezone.

Kurjaci su bili i polufinalisti internacionlanog Volcano TEQ turnira u Ulcinju, uz tri najbolja tima na svijetu, reprezentacije Srbije, Francuske i Mađarske.

Pomoćnik sekretara za kulturu i sport Glavnog grada, Miloš Antić, kazao je da je zadovoljstvo biti domaćin završnog turnira tekbol sezone u Crnoj Gori.

“Kao gradska uprava koja se na pravi način odnosi prema sportu i brine o potrebama građana, prije mjesec smo instalirali jedan sto za tekbol na Stadionu malih sportova. Brojni rekreativci su na pravi način odgovorili, sve više je igrača, stoga je prirodno bilo da im u saradnji sa Tekbol savezom Crne Gore i klubovima organizujemo kvalitetno takmičenje”, rekao je Antić.

On je kazao da posjetioce na Trgu Svetog Petra očekuje interesantan program i lijepo druženje.

“Ono što je posebno zanimljivo je što ćemo kroz brojne aktivacije uključiti sve generacije. Zato i pozivam sve da nam se pridruže i probaju ovaj novi sport, koji vremenom dobija sve više poklonika”, rekao je Antić.

Takmičarski dio turnira na Trgu Svetog Petra u nedjelju počeće u 15 sati.

Dan će, osim glavnog dijela finala, obilježiti i revijalni turnir sportskih novinara.

Turnir je poseban i zbog premijernog učešća dama, koje će u takmičenje biti uključene u konkurenciji mješovitih parova.

Nagradni fond završnog tekbol turnira iznosi 1.500 EUR.

Najbolje u konkurenciji dječaka sleduje nagrada u vidu sportske opreme.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS