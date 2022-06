Svečano otvorene Evropske igre

Podgorica, (MINA) – Svečanom ceremonijom i defileom sportista u Olimpijskom i Paraolimpijskom sportskom centru u Pajulahtiju zvanično su otvorene Evropske igre mladih paraolimpijaca.

Zastavu Crne Gore na otvaranju nosila je plivačica Iskra Dedivanović.

Ona će sjutra, prvog takmičarskog dana, nastupiti u kategoriji S9 u disciplinama 50 metara slobodnim stilom, 100 metara leđno i prsno.

U istoj kategoriji, Andrija Đurović takmičice se u disciplinama 50 metara slobodno i 100 metara prsno.

Stonoteniser Uroš Gugolj počinje takmičenje u grupi kategorije S8.

Evropske igre mladih paraolimpijaca u Pajulahtiju okupile su preko 450 sportista, iz 27 država, koji će se takmičiti u devet sportova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS