Spaić na Gran priju u Tunisu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Miloš Spaić nastupiće sjutra na paraatletskom Gran pri mitingu u Tunisu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Spaić će nastupiti u disciplini bacanje kugle, u kategoriji osoba bez vida F 11.

“Poslije ličnog rekorda na Gran pri mitingu u Parizu početkom mjeseca imao sam nešto lošiji nastup na Serbia Openu u Kruševcu. Daću sve od sebe da u Tunisu ostvarim svoj novi lični rekord i na najbolji mogući način završim prvi dio sezone.Hvala mojoj Opštini Herceg Novi što mi je u najvećem dijelu pomogla da nastupim u Tunisu”, kazao je Spaić.

On je na miting otputovao u pratnji trenera Veljka Čegara.

Tunis je, poslije Jezola i Pariza, treći Gran pri miting na kojem učestvuju crnogorski paraatletičari.

