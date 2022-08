Slovenija domaćin nezvaničnog prvenstva Evrope

Podgorica, (MINA) – Slovenija će i ove godine biti domaćin nezvaničnog prvenstva Evrope za košarkaše do 14 godina, na kojem će nastupiti i crnogorska selekcija, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Pomoćni trener Ivana Vujović kazala je da su crnogorski pioniri dobro trenirali 20 dana u Tivtu.

“Radili su momci vrijedno, ovo je njihovo prvo zvanično takmičenje sa reprezentacijom koje će biti dobar pokazatelj našeg trenutnog stanja. Rivali su i košarkaške velesile, što će nama donijeti dosta jasnu sliku toga gdje se nalazimo”, kazala je Vujović.

Crnogorska selekcija u sklopu priprema za nastup u Sloveniji po dva puta pobijedila je vršnjake iz Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije.

Vujović je kazala da su na tim utakmicama probali da odrađeno do toga momenta sprovedemo u djelo i napravimo blagu pripremu za prvenstvo.

“Ove momke krasi borba i želja sto ce sigurno biti naša prednost, a iz toga će doći brza kosarka sa dobrim trčanjem u oba smjera. Mislim da smo spremni da iznesemo taj zahtjev i trudićemo se svi da tako i bude”, kazala je Vujović.

Ona je istakla da je atmosfera u timu jako dobra.

“Nemaju veliki pritisak što se tiče rezultata, ali naravno da vjerujemo u uspjeh i da ćemo u svakoj utakmici dati maksimum”, rekla je Vujović.

Rivali u Slovenj Gradecu biće reprezentacije Mađarske, Poljske i Izraela.

Mađarska je prvi rival, sjutra u 20 sati i 15 minuta.

“Naš cilj je da sa svaku utakmicu odigramo kako treba i damo svoj maksimum ma ko nam bio protivnik. Mi želimo kvalitetnu, brzu i modernu košarku”, rekla je Vujović.

Crnu Goru će na tom turniru predstavljati: Vuk Kankaraš, Dušan Stanković, Miloš Veković, Petar Bjelica, Đorđe Đukanović, Maksim Brnović, Balša Mugoša, Vuk Ivelja, Blažo Jovanović, Iliko Baković, Marko Popović i Jakša Mićković.

