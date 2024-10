Skupština usvojila ostavke Đura Marića i Mirze Krcića

Podgorica, (MINA) – Skupština Vaterpolo plivačkog saveza usvojila je danas na vanrednoj sjednici ostavku predsjednika Upravnog odbora Đura Marića i članova tog tijela, kao i bivšeg predsjednika Skupštine Mirze Krcića.

Delegati su, na predlog PVK Budva, jednoglasnom odlukom za predsjednika Skupštine izabrali Dejana Rađenovića, člana tog kluba, dok je za potpredsjednika imnovan Rajko Ćupić, predsjednik PVK Budućnost.

Novi predsjednik i Upravni odbor biće birani na Skupštini 1. novembra.

