Siti predstavio Halanda

Mančester, (MINA) – Mančester siti predstavio je danas dvadesetjednogodišnjeg Norvežanina Erlinga Halanda kao svog novog igrača.

Haland je prije nekoliko sedmica dogovorio prelazak u Mančester siti iz Borusije Dortmund, a danas je zvanično potpisao ugovor sa novim klubom do 30. juna 2027. godine.

On je, za zvanični sajt engleskog kluba, kazao da je ovo poseban dan za njega i njegovu porodicu.

„Pratio sam igre Mančester sitija u poslednjih nekoliko sezona. Ne možete, a da se ne divite njihovom stilu igre. Siti stvara mnogo šansi, što je savršeno za igrača kao što sam ja. U ovom timu ima dosta fudbalera svjetske klase, a Pep Gvardiola je jedan od najboljih menadžera svih vremena“, rekao je Haland.

Haland je istakao da je veruje da je na pravom mestu i da će ispuniti svoje ambicije.

„Želim da postižem golove, osvajam trofeje i da napredujem u karijeri. Jedva čekam da počnu pripreme”, kazao je Haland.

Britanski mediji navode da bi cijeli transfer mogao da košta Mančester siti više od 85 miliona funti.

Haland je prije Borusije igrao za Salzburg, Molde i Brin.

Prošle sezone u Bundesligi na 24 meča postigao je 22 gola i upisao sedam asistencija.

Za reprezentaciju Norveške postigao je 20 golova na 21 meču.

Njegov otac, Alfi Haland takođe je igrao u plavom dijelu Mančestera, od 2000. do 2003. godine.

