Simonović: Izložba prvi korak ka povezivanju dva naroda

Podgorica, (MINA) – Izložba Mandala – Hram tajne tantre, na kojoj su izložene fotografije muzejskih artefakata iz 18. i 19. vijeka, otvorena je u galeriji Radio televizije, u organizaciji Ambasade Mongolije i počasnog konzula te države u Crnoj Gori Dušana Simonovića.

Simonović je, svečano otvarajući izložbu, kazao da je to njegov prvi korak povezivanja dva naroda koju su na suprotnim krajevima evro-azijskog kontineta, a po mnogo čemu su slični.

On je naglasio da je u pitanju dio legata kojeg čini 6.000 artefakata, a prikazuje fragmente iz rada velikih mongolskih majstora.

Prema njegovim riječima, u opštoj globalizaciji dvije države mogu naći interesne tačke.

“I jedni i drugi težimo da razvijemo demokratiju, ljudska prava, slobodu udruživanja i kretanja. Možemo sarađivati u oblasti turizma, sporta i uopšte mislim da su to od sada neistražene mogućnosti i treba da iskoristimo šansu za prosperitet”, rekao je Simonović.

On je istakao da turizam može biti značajna oblast za saradnju, podsjećajući na vize kao dosadašnji problem.

“Sa ministrom vanjskih poslova razgovarali smo o tome i na tom planu se može puno toga uraditi, kako bi mogli dovesti goste iz Mongolije na naše divno more. Sport je nešto što svakako pokazuje put za dobru saradnju, kao i kultura, a izložba je jedan od mostova saradnje i nastaviću sa ovim projektima u narednih četiri godine”, rekao je Simonović.

On očekuje da će uspjeti da predstavi Mongoliju Crnoj Gori, a i Crnu Goru Mongoliji.

Mogu se vidjeti fotografije prelijepog arhitektonskog dizajna kompleksa muzeja Čoižin Lama hrama.

Muzejski kompleks Čoižin Lama – čudo i remek-djelo arhitekture, nezamjenjivo nasljeđe mongolske istorije, religije i kulture – izgrađen je od 1904. do 1908. godine.

Muzejski kompleks sastoji se od pet hramskih struktura, od kojih svaka predstavlja arhitektonsko remek-djelo.

Hramski kompleks, zajedno sa svoja dva trezorska doma, bio je prebivalište za oko pedeset monaha i obavljao je najviše tantričke aktivnosti za zaštitu nacije od vidljivih i nevidljivih opasnosti kako bi sačuvao mir i sreću naroda.

Hram je služio kao mjesto vjerskih obreda sve do 1930-ih godina, kada je zatvoren zbog stroge antireligijske politike vlade.

Godine 1938. kompleks hrama Čoižin Lama prebačen je u Institut za nauku zajedničkom direktivom premijera A. Amara i maršala Kh. Choibalsana.

Time je otvoren put za dodjeljivanje hramu novog statusa kao posebnog muzeja za visoke strane goste.

Kompleks hrama Čoižin Lama prebačen je 1940. godine zbog svoje kulturne važnosti pod ingerenciju Instituta za sutre i tekstove, koji je bio osnova kasnije Mongolske akademije nauka.

Samo godinu dana kasnije, Hram Čoižin Lama uključen je u listu istorijskih i kulturnih spomenika prve kategorije parlamentarnom odlukom Mongolske Narodne Republike, od 13. novembra 1941. godine.

