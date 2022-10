SC Derbi poražen u Beogradu od Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 91:82, u utakmici trećeg kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi, koji je upisao drugi poraz, tri četvrtine bio je ravnopravan rival, a u 31. minutu imao je zaostatak od svega dva poena (66:64).

Partizan je u 36. minutu stekao 12 poena prednosti i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Matijas Lesor sa 19, dok je Zek Ledej ubacio 15 poena.

U ekipi iz Podgorice najbolji je bio Loren Džekson sa 19, dok je Mateo Drežnjak ubacio 16 poena.

Budućnost Voli je juče u Podgorici savladala MZT Skoplje 89:66, dok je Mornar Barsko zlato dan ranije poražen u Zagrebu od Cibone 91:88.

