Pohvale Rukometnom savezu za organizaciju Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Evropska rukometna federacija (EHF) pohvalila je Rukometni savez Crne Gore (RSCG) za uspješnu organizaciju Evropskog prvenstva za igračice do 17 godina, koje je od 3. do 13. avgusta održano u Podgorici.

Predsjednik EHF-a Mihael Viderer i generalni sekretar Martin Hauslajtner, u pismu su zahvalili RSCG i Organizacionom odboru na domaćinstvu i pripremi događaja i infrastrukture.

Oni su zahvalili i na gostoprimstvu koje je pruženo učesnicima i evropskoj rukometnoj porodici.

Kako su naveli u pismu, pozitivan ishod turnira ne bi bio moguć bez truda članova i tima RSCG i lokalnih vlasti Podgorice koji su srdačno dočekali EHF i 15 delegacija u Podgorici.

“U ime predstavnika EHF-a Martina Hauslajtnera, Predraga Boškovića i Božidara Đurkovića, i u ime organizacionog dijela EHF-a, zahvaljujemo na saradnji i čestitamo na uspješnom događaju”, navodi se u pismu.

