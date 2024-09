Radulović: Ocean Race unaprijediće ugled Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Međunarodna jedriličarska trka “The Ocean Race Europe 2025”, koja će u septembru naredne godine dijelom biti održana u Crnoj Gori, unaprijediće ugled države kao destinacije za jedrenje, ali i turizam, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović.

On je, na svečanosti povodom predstavljanja te trke, rekao da su ponosni što će finale trke biti upravo u Boki kotorskoj.

Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva pomorstva, kazao da su oduševljeni što će Boka biti posljednja stanica na tom putovanju, gdje će podjednako biti dočekani nautičari i navijači.

“Ovaj događaj će dodatno promovisati Crnu Goru kao tursitičku destinaciju, a procjene su da će tokom četiri dana događaja Boku posjetiti oko 96 hiljada ljudi. Ekonomski efekti nakon održanog događaja za Crnu Goru biće značajni jer se predviđa pozitivan uticaj na BDP od nekoliko miliona EUR”, rekao je Radulović.

Iz organizacije “Ocean Race” kazali su da su zadovoljni što će Crna Gora biti dio trke, ističući da je to prvi put da trka dolazi u Jadransko more.

Direktor trke “Ocean Race” Fil Lorens rekao je da će trka početi u Kilu u Njemačkoj, a posjetiće Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Španiju i Italiju prije nego što završi u Bokokotorskom zalivu.

“Trka je jedinstvena kombinacija profesionalnog sporta elitnog nivoa, snažnog fokusa na zdravlje i održivost okeana i inicijativa za povezivanje evropskih gradova”, kazao je Lorens.

Direktorica za održivi razvoj u organizaciji “Ocean race” Luci Hant rekla je da se raduju što će program obrazovanja o okeanu dovesti u Crnu Goru i omogućiti djeci i omladini da postanu šampioni okeana i ambasadori mora.

“Radujemo se što ćemo studente i mlade ljude upoznati sa našim jedriličarima koji su veliki zagovornici zdravlja okeana, kao i što ćemo naš svjetski poznati “The Ocean Race Summit” dovesti ovde kako bismo podijelili inicijative za zdravlje okeana i najbolje prakse koje takođe mogu pomoći Jadranskom moru”, kazala je Hant.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komenović kazao e da je od ogromnog značaja činjenica da sportska organizacija ovog kalibra dolazi u Crnu Goru i Boku Kotorsku

On je naglasio da će Boka i Tivat biti dobri domaćini.

“Učinićemo sve što je u našoj moći da jedriličari iz cijelog svijeta osjete svo bogatstvo ovog podneblja, da se bolje upoznaju sa prirodnim ljepotama zaliva, slojevitom i raskošnom tradicijom i kulturom Boke”, rekao je Komnenović.

Kako je kazao, kao lokalna zajednica spremno će prihvatiti sve dobre prakse zaštite životne sredine koje, između ostalog, donosi događaj kao što je Ocean Race.

Međunarodna jedriličarska trka „The Ocean race Europe 2025“ biće održana u septembru naredne godine sa startom na Baltiku i završetkom trke na Mediteranu.

Ocean Race je među vodećim svjetskim događajima u jedrenju, a ta svjetski priznata trka promoviše zaštitu okeana i okuplja veliki broj učesnika.

“Finale će istaći pomorsko nasljeđe Crne Gore i njen evropski identitet”, navodi se u saopštenju.

