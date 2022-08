Prekinuta saradnja sa Nedovićem

Podgorica, (MINA) – Aleksandar Nedović nije više trener fudbalera Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog fudbalskog kluba.

Navodi se da je sa Nedovićem sporazumno i prijateljski prekinuta saradnja.

“Dogovor o razlazu je postignut na relaciji uprava kluba – Nedović, a naš klub na čelu sa presjednikom Veselinom Mijačem zahvaljuje se 43-godišnjem treneru na predanom radu i želi mu sve najbolje u nastavku profesionalne karijere”, piše u saopštenju Budućnosti.

Nedović je Budućnost preuzeo prije godinu.

“Radio je na afirmaciji mladih igrača iz naše omladinske škole, osvojio Kup Crne Gore i prošao prvo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija. Klub u kome je ponikao je vodio na 47 zvaničnih utakmica”, piše u saopštenju podgoričkog kluba.

