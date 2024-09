Porazi Katara i Budve u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Katara i Budve upisali su poraze u trećem kolu kvalifikacija za Eurokup, čime su ostali bez šansi za prolaz dalje.

Kataro je poražen od Sent Andreua 17:11, dok je Budva u domaćem bazenu izgubila od valjevskog Valisa 15:8.

Kotorska ekipa je time upisala tri poraza iz prva tri kola, nakon što su izgubili i od Apolona (19:6) i Mladosti (18:4).

Budva je u dosadašnjem toku takmičenja upisala pobjedu u prvom kolu protiv Banja Luke u prvom kolu (35:9), a sinoć je poražena od Honveda (19:7).

U meču četvrtog kola, takođe večeras, Kataro je upisao samo utješnu pobjedu protiv ekipe Enka sport iz Istanbula 13:12.

Budvani će svoj meč četvrtog kola igrati sjutra od deset sati protiv Breše.

Samo dvije prvoplasirane ekipe u grupama izboriće plasman dalje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS