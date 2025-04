Poraz Mornar Barskog zlata u Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Zadru od istoimenog hrvatskog tima 100:69, u utakmici 28. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim upisao je 26. poraz i izvjesno je da će dva kola prije kraja sezonu završiti na posljednjem mjestu.

Zadar je u dvorani koja nosi ime legendarnog Krešimira Ćosića od starta vodio, a sve dileme riješio je u trećoj četvrtini, serijom 12:0, za vođstvo 65:45.

Do kraja je bilo maksimalnih plus 31 za domaću ekipu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Lovro Mazalin sa 20 poena.

Crnogorski reprezentativac Vladimir Mihailović utakmicu je završio sa devet poena.

U ekipi Mornara bolji od ostalih bili Lovre Runjić sa 15 i Noa Tomason sa 14 poena.

