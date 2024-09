Poraz mlade reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Podgorici od Švajcarske 2:0, u osmom kolu E grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Švajcarska, vodeća na tabeli, opravdala je ulogu favorita i slavila golovima Aurela Amende u 22. i Valjmira Matošija u 27. minutu.

To je izabranicima selektora Nikole Rakojevića peti poraz u ovom ciklusu, u kojem su ostvarili i dvije pobjede i remi.

Crna Gora je pretposljednja, iza Švajcarske, Rumunije, Finske i Albanije, a ispred Jermenije.

U narednom kolu, 11. oktobra, očekuje je gostovanje Rumuniji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS