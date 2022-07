Popović produžio ugovor

Podgorica, (MINA) – Košarkaš Budućnost Volija, Petar Popović, produžio je ugovor sa podgoričkim klubom na dvije godine.

Iz Budućnosti su saopštili da će i naredne dvije godine plavo-bijeli dres nositi jedan od najboljih defanzivaca i miljenik navijača u Morači.

Popović je u najtrofejnijem crnogorskom košarkaškom klubu od 2016. godine i do sada je osvojio ABA ligu, četiri crnogorska prvenstva i šest Kupova Crne Gore.

Prethodne sezone, Popović je prosječno bilježio 8,5 poena, 1,7 skokova, 1,5 asistenciju i jednu ukradenu loptu, na 49 mečeva u svim takmičenjima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS