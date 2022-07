Pobjede Dečića i Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Rudara ostvarili su pobjede u drugom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Dečić je u Tuzima savladao Iskru 3:0 i upisao drugi trijumf ove sezone.

Do pobjede došao je golovima Fatosa Bećiraja u 27, Stefana Denkovića u 57. i Lazara Stanišića u 72. minutu.

Domaćin je od 73. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Stanišić.

Rudar je u Pljevljima slavio protiv barskog Mornara 1:0.

Odlučujući pogodak, za prve bodove ove sezone, postigao je Dušan Živković u 68. minutu.

Mornar je u finišu mogao da izjednači, ali Boško Guzina u 83. minutu nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov šut zaustavio je pljevaljski golman Azir Muminović.

Ostali mečevi na programu su sjutra.

U Nikšiću, u 20 sati, sastaće se Sutjeska i plavsko Jezero, dok će sat kasnije početi dueli Petrovca i Budućnosti, odnosno Arsenala i bjelopoljskog Jedinstva u Kotoru.

