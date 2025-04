Pobjeda Pjastrija u Bahreinu

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobjednik je Velike nagrade Bahreina, četvrte trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Australijanac je na stazi Sakir do druge pobede ove sezone, a četvrte u karijeri, došao u vremenu sat, 35 minuta, 39 sekundi i 43,5 stotinki.

On je više od 15 sekundi bio brži od Džordža Rasela u Mercedesu.

Britanac je, inače, pod istragom zbog potencijalnog korišćenja DRS kada nije smeo.

Pobjendičko postolje kompletirao je Lando Noris u drugom Meklarenu, koji je sjajnim manevrom u završnici trke uspio da prestinge Šarla Leklera iz Ferarija.

Lekler je završio kao četvrti, dok je odmah iza njega bio je njegov timski kolega Luis Hamilton.

Vozač Red Bula Maks Ferstapen je imao poteškoće i problema u pit stopu tokom trke, ali je u završnici uspio da se domogne šestog mjesta, pošto je pretekao Pjera Gaslija iz Alpine u samoj završnici trke.

Među deset najboljih su još Esteban Okon iz Hasa kao osmi, Juki Cunoda kao deveti i Oliver Berman na desetom mjestu.

Noris je zadržao prvu poziciju u generalnom plasmanu sa 77 bodova i ima tri više od timskog kolege Oskara Pjastrija.

Prati ih Maks Ferstapen sa 69, Džordž Rasel je četvrti sa 63, dok Šarl Lekler ima 32 i nalazi se na petom mjestu.

Naredna trka biće vožena 20. aprila za Veliku nagradu Saudijske Arabije u Džedi.

