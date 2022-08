Pecarski pojačao Mornar Barsko zlato

Podgorica, (MINA) – Krilni centar Marko Pecarski novi je košarkaš Mornar Barskog zlata, saopšteno je iz tog košarkaškog kluba.

Pecarski je visok 208 centimetara, a ima 22 godine.

U barski klub stiže iz čačanskog Borca, a prethodne dvije godine bio je FMP-a u koji je prešao iz Partizana, kluba u kojem je njegov otac Miroslav Pecarski ostavio dubok trag.

Prošle godine u ABA ligi prosječno je bilježio po meču 9,3 poena, 4,5 skokova i 0,7 asistencija.

Pecarski je osmo pojačanje barskog kluba za narednu sezonu.

Prije njega dres Mornara zadužili su Petar Vujačić, Marko Kovačević, Mbake Diong, Fets Rasel, Dalonte Braun, Antonio Vranković i Luka Ščuka.

Od igrača koji su prošle sezone nosili dres Mornara tu su Nemanja Vranješ, Vladimir Mihailović, Milija Miković, Balša Živanović i Gligorije Rakočević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS