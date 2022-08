Pobjede crnogorskih selekcija u petom kolu

Podgorica, (MINA) – Šahovske reprezentacije Crne Gore ostvarile su pobjede u petom kolu Olimpijade u Indiji.

Muška reprezentacija savladala je Madagaskar sa 3:1, dok su šahistkinje sa 2,5:1,5 bile bolje od Južne Koreje.

Sigurni su bili velemajstori Nikola Đukić i Dragiša Blagojević koji su nastavili seriju dobrih rezultata.

Đukić i Blagojević su neporaženi u dosadasnjem dijelu turnira, a danas su sigurnom igrom doprinijeli pobjedi crnogorske reprezentacije nakon dva kola posta.

Remizirali su Denis Kadrić i Andrej Šuković.

Šahistkinje su upisale treću pobjedu, savladavši ekipu Sjeverne Koreje rezultatom 2,5-1,5.

Nikolina Koljevic i Kristina Bačić su upisale pobjede nakon izuzetno dobre igre, dok je petnaestogodisnja Milena Mošurović remijem obezbijedila pobjedu i zakazala duel sa Argentinom.

Aleksandra Milović je porazena na prvoj tabli.

Sjutra je na programu šesto kolo nakon kojeg slijedi slobodan dan.

