Odermat slavio u Vengenu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Marko Odermat pobjednik je četvrtog spusta sezone alpskih skijaša, koji je za Svjetski kup vožen danas u Vengenu.

Vodeći svjetski skijaš trku na legendarnoj stazi Lauberhorn, najdužoj u svjetskom kupu – 4,4 kilometra, završio je za dva minuta, 22 sekunde i 58 stotinki.

To je njegova peta pobjeda u spustu, ukupno 43. u Svjetskom kupu.

Ove sezone u istoj disciplini slavio je i u Val Gardeni, trijumfovao je i u superveleslalomu u Biver Kriku, kao i veleslalomskim trkama u Valdizeru /Val d Isere/, Alta Badiji i Adelbodenu.

Pobjednik jučerašnjeg superveleslaloma Franjo fon Almen bio je drugoplasirani sa 37 stotinki zaostatka, dok je pobjedničko postolje komletirao Slovenac Miha Hrobat sa 57 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

To je njegovo drugo pobjedničko postolje u karijeri, nakon što je u istoj disciplini bio trećeplasirani i početkom decembra u Biver Kriku.

Na četvrtom mjestu završio je Italijan Dominik Paris, peti je bio Kanađanin Kemeron Aleksander, a šesti Brajs Benet.

Trku u Vengenu obilježila su izlijetanja sa staze i povrede Vinsenta Krihmajera i Bleisa Gizendanera.

Odermat je vodeći u plasmanu spusta sa 325 bodova.

Fon Almen zauzima drugo mjesto sa 243, dok je treći Žastin Murizije sa 178 bodova.

Odermat zauzima čelnu poziciju i u generalnom poretku sa 866 bodova.

Norvežanin Henrik Kristofersen je drugio sa 574, dok je treći Loik Milar sa 482 boda.

Skijaši će se sjutra nadmetati u slalomu.

