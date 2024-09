Novi podvig šahista – savladan viceprvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti priredili su još jedno iznenađenje i savladali vicešampiona Evrope, selekciju Njemačke, rezultatom 2,5-1,5, u petom kolu 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Pečat na pobjedu stavio je Denis Kadrić koji je u duelu sa 20. šahistom svijeta, Vinsentom Kejmerom (2730! rejting) odlično tretirao italijansku odbranu.

“Nakon što je Kejmer zalutao svojom damom u želji da osvoji pješaka, naš šahista je preuzeo inicijativu, a zatim prelijepom žrtvom skakača krenuo da plete matnu mrežu, pa je Kejmer u 35 potezu obustavio svoj otpor, pred neodbranjivim matom”, stoji u saopštenju Šahovskog saveza.

Na drugoj tabli, Nikita Petrov je u sicilijanskoj odbrani brzo izjednačio u duelu sa Dmitrijem Kolarsom, pa su se protivnici nakon dvadesetak poteza saglasili na remi.

Nešto ranije remijem je okončana partija, desetostrukog šampiona Crne Gore, Nikole Đukića i Matijasa Blubauma nakon obostrano korektne igre.

Posljednja je završena partija na četvrtom stolu između Luke Draškovića i Frederika Svanea, gdje je crnogorski reprezentativac lako odbio sve napade njemačkog igrača, pa je remi bio najpravedniji ishod ove partije.

“Velika pobjeda, sigurno najveća u istoriji i velika nada pred poslednjih šest kola Olimpijade. Nadamo se da će naši reprezentativci nastaviti u ovom ritmu i potvrditi maksimu o sportistima kao najboljim ambasadorima Crne Gore”, stoji u saopštenju.

Šahistkinje su poražene u petom kolu od reprezentacije Vijetnama, a prava je šteta meč nije završen neriješenim rezultatom.

Aleksandra Žerebecova je upisala pobjedu na prvoj tabli, dok su Alena Skvorcova i Nikolina Koljević poražene na drugoj, odnosno četvrtoj tabli.

Aleksandra Milović je imala šansu da izjednači, međutim u dobijenoj poziciji i velikom cajtnotu, napravila je grubu grešku pa je Vijetnam slavio 3-1.

Sjutra je na programu šesto kolo.

