MPCFL rezultati – Budućnost pobijedila u Nikšiću i preuzela vrh tabele

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su danas u Nikšiću ekipu Sutjeske 1:0 i preuzeli prvo mjesto na tabeli nakon 14. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel 2:0, do sedmog trijumfa ove sezone došla je golom Marka Mrvaljevića u 44. minutu.

Zvanični šampion i do ovog kola lider šampionata najbolju priliku za izjednačenje imao je u 86. minutu, ali je lopta nakon šuta Tajrona Konrada sa ivice peterca pogodila prečku.

Bez pobjednika završen je duel Rudara i Dečića, koji su u Pljevljima igrali 1:1.

Domaćin je poveo golom Danina Talovića u 20. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Boris Cmiljanić 70. minutu, za četvrti vezani remi ekipe iz Tuzi.

Pobjede u nedjeljnim duelima ostvarili su i fudbaleri tivatskog Arsenala i Jedinstva France.

Arsenal je u Radanovićima savladao Iskru 3:0 i upisao sedmi trijumf ove sezone.

Do pobjede tivatski tim vodili su Mirko Todorović u 80, Boris Došljak u 86. i Božo Marković u drugom minutu sudijske nadoknade.

Jedinstvo je u Bijelom Polju slavilo protiv Mornara 1:0, a odlučujući pogodak za četvrti trijumf ove sezone postigao je Žarko Korać u 51. minutu.

U premijernom meču fudbaleri Petrovca pobijedili su juče pred svojim navijačima plavsko Jezero 2:1.

Budućnost je, nakon 14. kola, vodeća na tabeli sa 25 bodova.

Sutjeska i Dečić osvojili su po 24, dok bod manje ima Arsenal.

Na petom mjestu je Petrovac sa 21 bodom.

