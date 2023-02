Mornar slavio protiv MZT Skoplja

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su večeras u Baru ekipu MZT Skoplja 93:84 (27:26, 19:20, 22:22 i 25:16), u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim, koji je dobio i prvi međusobni duel 94:77, upisao je šesti trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

Domaćin, koji je praktično tokom cijelog meča bio u vođstvu, odlučujuću prednost stekao je početkom posljednje četvrtine, kada je serijom 11:0 poveo 79:70 u 33. minutu.

Najefikasniji u pobjedičkom timu bili su Gregor Glas sa 26i Marko Pecarski sa 24 poena.

U ekipi iz Skoplja, koja je doživjela 16. poraz, najbolji je bio Abdul Malik Abu sa 20 koševa.

SC Derbi će sjutra u 16 sati i 30 minuta ugostiti Megu, dok će Budućnost Voli biti domaćin Igokei (21).

