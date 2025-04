Mladost slavila u Radanovićima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas u Radanovićima ekipu Grblja 2:0, u utakmici 31. kola Druge crnogorske lige.

Lider šampionata je 19. trijumfom napravio veliki korak ka povratku u društvo najboljih.

Slavio je golovima Anđelka Jovanovića u 32. i 83. minutu.

Lovćen je, nakon preokreta, poražen od Igala 2:1 i upisao prvi poraz ove godine.

Cetinjski sastav poveo je golom Bojana Pavićevića u 47. minutu.

Poravnao je u 67. Nelson Kordoba, a isti igrač, 18 minuta kasnije, donio je potpuni preokret i pobjedu Igalu.

Drugoplasirani Rudar poražen je pred svojim navijačima od Iskre 2:0.

Danilovgrađani su do pobjede došli golovima Miloša Rovčanina u 64. i Sakai Takate u 85. minutu.

Kom je savladao Ibar 4:1 i sa četiri uzastopna trijumfa pobjegao iz opasne zone.

Ekipu sa Zlatice do pobjede vodili su Luka Sili u 10. i 72, Marko Burzanović u 36. i Milun Joković u 85. minutu.

Jedini pogodak za Ibar postigao je Lazar Rakočević u 61. minutu.

U ovom kolu slobodna je bila Podgorica.

