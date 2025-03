Milatović: Delibašić ostavio neizbrisiv trag na fudbalskoj sceni

Podgorica, (MINA) – Proslavljeni crnogorski fudbalski reprezentativac Andrija Delibašić nesebičnim zalaganjem, sportskim duhom i izuzetnim talentom, ostavio je neizbrisiv trag na crnogorskoj i međunarodnoj fudbalskoj sceni, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

Milatović je na mreži X naveo da je s tugom primio vijest o preranoj smrti Delibašića.

„Andrija je svojim nesebičnim zalaganjem, sportskim duhom i izuzetnim talentom, ostavio neizbrisiv trag na crnogorskoj i međunarodnoj fudbalskoj sceni“, kazao je Milatović.

Kako je rekao, Delibašićevi sjajni momenti na terenu, legendarni gol protiv Engleske i radost koju je donio Crnoj GOri, ostaju kao trajna uspomena na njegov lik i blistavu karijeru.

„Pamtićemo ga kao vrhunskog sportistu i istinskog profesionalca, ali prije svega kao čovjeka čija su skromnost i dostojanstvo osvajali srca navijača i svih koji su ga poznavali“, naveo je Milatović.

On je u ime svih građana Crne Gore i u svoje lično ime, porodici Delibašić uputio najdublje saučešće.

„U ovim teškim trenucima, naše misli su sa vama“, poručio je Milatović.

