Medalja Nikača za ponos Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Zlatna medalja Predraga Nikača na prvoj tabli prve Šahovske olimpijade u Beogradu rezultat je za ponos Crne Gore i crnogorskog sporta, poručeno je sa zajedničke konferencije Šahovskog saveza i Paraolimpijskog komiteta.

Nikač je proteklog vikenda u Beogradu osvojio zlatnu medalju za rezultat ostvaren na prvoj tabli.

Nastup je završio sa četiri pobjede i dva remija i sa pet poena došao do trećeg velikog odličja.

Ima i zlatnu medalju na Olimpijadi slijepih i slabovidih 2017. godine i titulu svjetskog prvaka u konkurenciji slabovidih i slijepih šahista 2019. godine.

Novom zlatnom medaljom potvrdio je da je jedan od najuspješnijih sportista Crne Gore.

On je i četvorostruki šampion države i prvi prvak u nezavisnoj Crnoj Gori.

Nikač je, govoreći o Olimpijadi, kazao da je to bilo izuzetno kvalitetno takmičenje i sjajna organizacija.

On je naglasio da je posebno srećan što je veliki uspjeh ostvario predvodeći crnogorsku reprezentaciju.

Komentarišući šampionat kazao je da se, nakon remija u trećem kolu u gotovo dobijenoj partiji, malo pokolebao i da bi tada bio zadovoljan i bilo kojoj medaljom.

“U prvom kolu odigrao sam dobru partiju sa kolegom po tituli sa Kube i remizirao, pa onda ostvario laku pobjedu protiv šahiste iz Kenije. U trećem kolu protiv predstavnika Srbije ispustio sam veliku prednost, a taj remi me je malo pokolebao. Poslije tog meča, da me je ko pitao, bio bih zadovoljan i bilo kojom medaljom”, rekao je Nikač na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je u nastavku takmičenja podigao nivo igre i uz malo sreće došao do zlatnog odličja.

“Za svaki veliki rezultat treba malo i sreće. U partiji protiv predstavnika Venecuele, u meču petog kola koji je naginjao remiju, kaznio sam grešku rivala i došao do pobjede. U posljednjem kolu istrpio sam pritisak, što moji rivali nijesu uspjeli. Podlegli su pritisku i omogućuli mi da pobjedom dođem do zlatne medalje”, rekao je Nikač.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da veliki šampion, kakav je Nikač, zaslužuje veliki respekt i podršku.

On je naglasio da je Nikač primjer kako se iz male Crne Gore uprnošću i radom može ostvariti veliki rezultat.

“Vjerujem da će uspjeh Nikača biti pelcer svim crnogorskim sportistima koji budu nastupali ove godine. Nikač za ostvarene rezultat zaslužuje nacionalnu spotrtsku penziju. Nema dileme, samo je pitanje hoće li to biti za mjesec ili dva. To je tehničko pitanje. Zaslužujue je i Crna Gora mu se mora odužiti”, rekao je Lalošević.

Predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović

kazao je da je Nikač u Beogradu pokazao klasu i da ne sumnja da će slučno ponoviti i na SP u Grčkoj.

“Svi ostvareni rezultati, masovnost i tradicija koju šah ima u Crnoj Gori, idealna su podrška našem zahtjevu Ministarstvu sporta i Crnogorskom olimpijskom komitetu za promjenu kategorizacije”, rekao je Milović.

Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić kazao je da Nikač poslije svega ostvarenog u šahu nema potrebe da se bilo kome zahvaljuje.

“Iskreno se nadam da će Nikač u vremenu koje dolazi biti zadovoljniji od ljudi iz sistema sporta i da će ljudi sa tih instanci učiniti sve da šah i šahisti dobiju status koji zaslužuju”, rekao je Tomić.

Prema riječima Predsjednika Šahovskog kluba Zora Radovana Damjanović, čiji je Nikač i član, uspjeh u Beogradu rezultat je na ponos svih sportista osoba sa invaliditetom.

“Izvanredan rezultat, ali ne i prvi koji je Nikač ostvario. On u kontinitetu od 2017. godine dominira bez poraza. Siguran sam da je zaslužio zvanje vrhunskog sportiste Crne Gore”, rekao je Damjanović.

