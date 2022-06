Marušić respektuje BIH i vjeruje u pobjedu

Podgorica, (MINA) – Bosna i Hercegovina ima kvalitetne igrače i dobru reprezentaciju, ali Crna Gora je spremna da odgovori i pobijedi, kazao je crnogorski reprezentativac Adam Marušić.

Crna Gora i Bosna i Hercegovina odigraće sjutra utakmicu trećeg kola B grupe Lige nacija.

Marušić očekuje tešku utakmicu, navodeći da se reprezentacije dobro poznaju.

“Znamo se, igrali smo dva puta. Imaju kvalitetne igrače, ali mislim da smo spremni da damo odgovor i da pobijedimo. Na kraju, igramo na našem stadionu, pred našim navijačima, normalno je da očekujemo tri boda”, rekao je Marušić.

On je istakao da je kvalitet selekcija u grupi ujednačen.

“Ko uđe motivisanije, agresivnije i sa većom željom, taj će da pobijedi”, kaže Marušić.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 45 minuta.

Biće to prvi zvanični, nakon dva prijateljska meča.

Oba duela završena su bez golova, 28. maja 2018. u Zenici i 2. juna prošle godine na sarajevskoj Grbavici.

Crna Gora nakon dva odigrana kola ima polovičan učinak – pobjedu i poraz.

Savladala je pred svojim navijačima Rumuniju 2:0, dok je u Helsinkiju istim rezultatom izgubila od Finske.

Selekcija BIH igrala je u Helsinkiju 1:1, dok je u Zenici slavila protiv Rumunije 1:0.

Za sjutra u Bukureštu, u isto vrijeme kao i Podgorici, zakazan je duel između Rumunije i Finske.

Crnogorsku reprezentaciju do kraja junskog ciklusa Lige nacija očekuje i gostovanje Rumuniji, 14. juna u Bukureštu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS