Lovćen šampion Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena osvojili su titulu prvaka Crne Gore.

Lovćen je pobjedom protiv Budućnosti u prošlom kolu praktično osigurao 12. titulu prvaka, a danas je i definitivno otklonjena dileme.

Budućnost je pred svojim navijačima izgubila od Partizana 27:26 i definitivno izgubila sve šanse za trofej.

Podgorički sastav će u posljednjem kolu morati da brani i drugo mjesto u direktnom duelu sa Rudarom.

Pljevljaci, koji su danas savladali Mornar 7 (34:30), u dvorani Ada sljedećeg vikenda moraće da slave sa makar pet gplova razlike kako bi pretekli Budućnost.

U petak su Berane 1949 i Budvanska rivijera podijelili bodove (27:27).

Jedinstvo sjutra dočekuje Lovćen (18.00), dok će u srijedu rivi biti Sutjeska i Zabjelo (19.30).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS