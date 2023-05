Liga Evrope – Sevilja i Roma u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sevilje i Rome igraće u finalu Lige Evrope.

Sevilja je večeras pred svojim navijačima, u revanš meču polufinala, nakon produžetaka savladala Juventus 2:1.

Utakmica je u regularnom toku, kao i prva u Torinu, završena neriješeno 1:1.

Vođstvo gostujućem tiomu donio je Dušan Vlahović u 65. minutu.

Izjednačio je Suso u 71, a preokret i pobjedu španskoj ekipi donio je Erik Lamela u 95. minutu.

Roma je u Leverkuzenu igrala sa Bajerom 0:0, a plasman u finale izborila je zahvačjujući minimalnom trijumfu u Rimu od 1:0.

Finalni meč na programu je 31. maja na Puškaš areni u Budimpešti.

