Kovinić u četvrtfinalu turnira u Buenos Airesu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Argentini.

Kovinić je danas u Buenos Airesu, u drugom kolu, savladala domaću teniserku Nađu Podorsku 2:0, po setovima 6:2 i 6:3.

Do pobjede i plasmana među osam najboljih došla je nakon sat i 16 minuta igre.

Na startu turnira eliminisala je Argentinku Huliju Rijeru 2:1 (6:1, 2:6 i 6:1).

Kovinić je u Buenos Airesu postavljena za drugog nosioca.

Protivnica u četvrtfinalu biće joj Dijana Šnajder iz Rusije.

Turnir u Buenos Airesu igra se za nagradni fond od 115 hiljada USD.

