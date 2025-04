Košarkašice Budućnost Bemaksa ubjedljive protiv Trebjese

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa savladale su Podgorici ekipu Trebjese 93:63 i povele 1:0 u finalu finala plej-ofa Prve A EKO crnogorske lige.

Trebjesa je bila ravnopravan rival u prvoj dionici – 26:20, ali već u drugoj četvrtini Budućnost je napravila razliku i najavila da je čeka još jedan rutinski posao.

Došle su do prednosti 38:22, dok je na poluvremenu razlika iznosila 21 poen (56:35).

Najefikasnija u pobjedničkomtimu bila je Maja Bigović sa 22, Zorana Radonjić je ubacila 20, dok je Nikolina Ilić meč završila sa 14 poena.

U ekipi iz Nikšića najbolja je bila Anđela Rondović sa 18, dok je poen manje dodala Teodora Sarić.

Drugi meč finalne serije na programu je u srijedu u Nikšiću, u 16 sati.

U finalu igra se na dvije pobjede.

