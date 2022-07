Kipranka Orisiforu i Jovančević najbolji u Beranama

Podgorica, (MINA) – Kipranka Marija Orisiforu i član Crvene zvezde Strahinja Jovančević pobjednici su desetog međunarodnog atletskog mitinga Ivangrad 2022 u Beranama.

Miting je okupio takmičare iz Srbije, Kipra i Crne Gore koji su se nadmetale u disciplinama skoku u dalj i troskoku.

Kipranka Orisiforu je trijumfovala u skoku u dalj sa rezultatom 5,80 metara.

Kao drugoplasirana završila je Anđela Drobnjak iz bjelopoljskog Jedinstva (5,70), dok je treća Maša Bubanja iz beranskog Lima (5,15).

Jovančević je u skoku u dalj u posljednjoj seriji preskočio do tada vodećeg Marka Vlahovića.

Trijumfovao je skokom od 7,50 metara i imao je 20 centimera više od Vlahovića.

Bronzu je osvojio Petar Milinkov iz Vojvodine (7,10).

Organizator mitinga bio je Atletski klub Lim, a pokrovitelji Opština Berane i Atletski savez Crne Gore.

