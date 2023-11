Kadeti ubjedljivo poraženi od Portugala

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Kaldas da Hainji od Portugala 6:1, u utakmici drugog kola turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi poraz izabranika selektora Radovana Kavaje na turniru, nakon što su na startu izgubili od Češke 4:0.

Domaću selekciju do druge pobjede vodili su Kardoso Varela u šestom, Gabrijel Silva u 17. i 27,

Žoao Trovisko u 19, Afonso Vieira u 44, Denilson Santos u 45. i Tiago Fereira u 50. minutu.

Počasni pogodak za Crnu Goru postigao je Afonso Meireles, koji je svoju mrežu zatresao u 47. minutu.

Maksimalan učinak u toj grupi ima i Češka, koja je u drugom meču ovog kola savladala Albaniju 7:1.

Crnogorski fudbaleri u posljednjem kolu, 21. novembra, sastaće se sa Albanijom.

Plasman u elitnu rundu izboriće dvije najbolje selekcije, kao i pet najboljih trećeplasiranih ekipa iz svih kvalifikacionih grupa.

