Kadeti poraženi od Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Medulinu, u prijateljskom meču, od Hrvatske 2:0.

Domaćin je do pobjede došao golovima Leona Rimca u 39. i Franka Vlašića u 63. minutu.

Prvi dio utakmice u Medulinu, osim pogotka, obilježile su situacije pred golom domaćina.

U 20. minutu Marko Perović je dobro šutirao, golman je intervenisao, nakon čega se lopta odbila i zakotrljala po gol liniji.

Dobar pokušaj imao je Andrija Bulatović, sa ivice šesnaesterca, ali je lošta završila preko gola.

U drugom poluvremenu Perović je pogodio stativu, da bi u 78 minutu, poslije centaršuta Andreja Camaja, Vasilije Adžić sa desetak metara pogodio golmana Hrvatske.

Odličnu šansu propustio je u 89. minutu Bulatović.

On je nakon centaršuta Pavla Pićurića, sa par metara glavom poslao loptu preko gola.

Selektor Goran Perišić kazao je da je crnogorska selekcija prvo poluvrijeme odigrala odlično.

“Imali smo igru i veći posjed lopte, iz takvog pristupa stvarali šanse. Kada smo očekivali da ćemo postići pogodak, napravili smo grešku u posljednjoj liniji i primili gol. I pored primljenog gola, nastavili smo da napadamo i stvaramo šanse”, rekao je Perišić.

On je istakao da je Crna Gora i u nastavku imala nekoliko šansi, pogodila i stativu.

“Mogu biti zadovoljan kako su momci odigrali protiv jakog protivnika. Naravno, moramo izvući pouke iz ovakvog poraza, vidjeti gdje smo griješili. Nadam se da ćemo uspjeti da se odmorimo i osvježimo za narednu utakmicu sa Hrvatskom”, kazao je Perišić.

Novi duel Hrvatske i Crne Gore biće odigran u petak, u 11 sati.

