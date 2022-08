Kadeti na SP u grčkom Volosu

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 16 godina, nastupiće na Svjetskom prvenstvu, koje će od 21. do 27. avgusta biti odigrano u grčkom Volosu, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Šampionat će okupiti 25 reprezentacija, a crnogorski kadeti igraće u grupi A sa selekcijama Australije i Letonije.

Odlukom trenera Miodraga Mirovića crnogorski vaterpolo predstavljaće Miloš Vukašinović, Nikola Petrović, Andrija Roganović, Tadija Matijašević, Pavo Vičević, Srđan Janović, Strahinja Gojković, Ognjen Moračanin, Miloš Milinić, Danilo Stupar, Draško Samardžić, Relja Vukanić i Nemanja Baćović.

U stručnom štabu, pored Mirovića, su još pomoćni treneri Uglješa Brguljan i Filip Andrić, doktor Nenad Todorović i video analiza Vasko Vučković.

U prvom kolu 21. avgusta, u devet sati, crnogorski vaterpolisti igraće sa Letonijom.

Dan kasnije rival je Australija(10.15).

Po dvije najbolje ekipe iz svih osam grupa plasiraće se u osminu finala SP.

