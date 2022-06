Juniorska reprezentacija počela pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina koje se od 7. do 17. jula biti održano u Portugalu.

U pitanju je generacija igrača rođenih 2002. godine i mlađih.

Na užem spisku trenera Brana Božovića je 18 igrača koji konkurišu za mjesto u timu koji će predstavljati državu na smotri 16 najboljih selekcija Starog kontinenta.

Na spisku su Vasilije Vujović, Miloš Milačić, Vasilije Pečurica, Luka Nikolić, Jovan Abramović, Arsenije Dragašević, Luka Barjaktarović, Marko Abramović, Radojica Čepić, Bogdan Mijušković, Luka Vukićević, Slaven Lekić, Mirko Latković, Vojislav Vukić, Edin Beharović, Darko Pejović, Nikola Đurković i Mihailo Šćekić.

Crna Gora će igrati u grupi C protiv Hrvatske, Švedske i Francuske, a plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

