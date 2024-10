Jašović odbranio titulu

Podgorica, (MINA) – Student Medicinskog fakulteta

Andrija Jašović odbranio je titulu studentskog prvaka Crne Gore u tenisu.

On je u finalnom meču, na terenima podgoričkog kluba As, savladao Balšu Pajovića sa Pravnog fakulteta.

To je njegova treća uzastopna titula prvaka Crne Gore.

Studenti Medinskog fakultata nastavili su dominaciju u tenisu, osvajanje osme vezane titule prvaka.

Prethodno je doominirao Matija Bulatović, koji je pet puta uzastopno osvojio trofej.

Bronzana odličja osvojili su Nebojša Pejović sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Filip Jovanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Šampionat je okupio 24 studenta sa svih crnogorskih univerziteta.

